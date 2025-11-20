Cristina Almeida, tajante sobre la condena al fiscal general del Estado: "Se ha hecho más política que justicia"

La abogada Cristina Almeida reacciona con contundencia a la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado contra el fiscal: la condena a dos años de inhabilitación por revelación de "datos reservados". En el vídeo, los detalles.

La abogada Cristina Almeida se pronuncia tajante y visiblemente afectada minutos después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de "datos reservados".

"Es el triunfo de lo peor que puede tener la justicia, que de verdad se someta a esa división que ha significado la sentencia. Me parece tremendo. Ahí se ha hecho más política que justicia", asegura Almeida.

Con detalle, la Sala Segunda ha impuesto al fiscal una inhabilitación especial de dos años para el cargo de jefe del Ministerio Público y una multa de 7.200 euros. Y también, deberá indemnizar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con 10.000 euros por daños morales, algo que Almeida no entiende.

"Que tenga el fiscal que indemnizar al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, un confeso de delito... Y el que va a pagar por esos delitos es el fiscal, ¡venga ya! Me parece tremendo", sostiene la abogada insistiendo en que cada vez se "disgusta" más lo que se está haciendo: "Se está haciendo política y justicia", sentencia Almeida.

En el vídeo podemos ver al completo el análisis y la crítica de Almeida.