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Valdivia, tras hablar el PP de "delincuencia de Estado" para referirse al caso Leire: "Lo dice desde una sede pagada en B"

"Que el PP hable de delincuencia de Estado es como mínimo imprudente", afirma contundente el periodista Antonio Ruiz Valdivia. En el vídeo, los detalles.

Valdivia

El sumario del llamado caso Leire está revolucionando el mundo político en España y, cómo no, al corazón del PSOE de lleno. El periodista de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia, afirma que es el momento de que la Justicia investigue y de dar todas las explicaciones pertinentes.

Ahora bien, el periodista hace también un señalamiento al PP tras escuchar unas palabras de la vicesecretaria del PP: "La escuchaba hablar de "delincuencia de Estado" y lo dice desde la sede del PP pagada con dinero B. El PP está condenado, con sentencia firme, por financiación ilegal".

Y además, añade, lo dice "durante el juicio del caso Kitchen, en el que desde el Ministerio del Interior se utilizó a la Policía para obstruir a la justicia por el caso Gürtel".

Por lo tanto, "creo que hablar de delincuencia de Estado por el PP es como mínimo imprudente, porque entonces sería el primer partido invalidado para volver a La Moncloa", concluye Valdivia.

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