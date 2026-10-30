Valdivia: "Desde el entorno de Puente aseguran que, si el presidente se lo hubiera pedido, habría dado un paso al lado"

En la rueda de prensa que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado este viernes para dar explicaciones sobre el terrible accidente que se ha producido este miércoles en Urda (Toledo), ha descartado dimitir. "Lo respeto, pero mi obligación ahora es resolver el problema", ha dicho Puente, quien ha señalado que no se va a "esconder detrás de nadie"

Así, y según informa el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector de 'El HuffPost', "ni el ministro ha planteado su dimisión, ni el presidente del Gobierno se la ha pedido" y además es algo que él mismo ha dicho ya. Es verdad, añade Valdivia, "que siempre se ha transmitido desde el entorno de Óscar Puente que si se lo hubiera pedido, él hubiera dado un paso al lado".

Por otro lado, subraya que efectivamente, a nivel político, "la situación es muy compleja porque estamos en una precampaña y vamos a una diputación permanente el martes 3 de noviembre y que incluso dentro del PSOE hay voces que dicen que lo más aconsejable y lo más fácil sería que dimitiera el ministro".

A la pregunta de por qué no lo hace, el periodista explica que cree que no dimite, porque "en estos momentos de precampaña, Óscar Puente es una figura muy destacada, va de número uno por Valladolid, tiene un gran tirón dentro del partido y creo que tanto Pedro Sánchez como Óscar Puente creen que en estos momentos, aunque no lo entienda mucha parte del partido, lo mejor es seguir hacia adelante", analiza y concluye Valdivia.

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