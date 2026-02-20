Valdivia, tras decir Ortega Smith que su comportamiento ha sido "ejemplar": "¿Qué ha aportado de ejemplar a la política? Que no esté es sano para la democracia"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia responde en este vídeo a unas declaraciones que ha dado Ortega Smith a los medios de comunicación tras ser suspendido de militancia por su propio partido por negarse a ser destituido como portavoz.

Ortega Smith ha sido suspendido de militancia en Vox por negarse a ser destituido como portavoz: "No me merezco lo que estoy sufriendo. Sigo siendo portavoz", ha espetado Ortega Smith, ante los medios de comunicación, en un claro mensaje a la dirección nacional de Vox. Sin embargo, no ha querido desvelar el por qué de la ruptura con Abascal.

"En Vox mandan Santiago Abascal y Kiko Méndez Monasterio y poco más", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia de InfoLibre, quien recoge unas palabras de estas declaraciones de Ortega Smith que sin duda le han llamado la atención y que quiere responder.

"Escuchaba a Ortega Smith decir que su comportamiento ha sido ejemplar. ¿Qué ha aportado de ejemplar Ortega Smith a la política española? Ortega Smith fue el que agredió físicamente al concejal Eduardo Rubiño en el Ayuntamiento de Madrid, cosa que no habíamos visto en las últimas décadas en la democracia española", afirma tajante el periodista.

Y así, Valdivia enumera irónicamente "otros comportamientos ejemplares" del concejal de Vox: pidió que el orgullo LGTBI estuviera fuera de las ciudades, se apartó de la pancarta cuando mataron a una mujer española o dijo que Las 13 Rosas eran mujeres que violaban... "Que no esté en primera línea de la política española es sano para nuestra democracia", concluye Valdivia.

