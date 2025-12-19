Valdivia, crítico con Guardiola: "Lo que daña a la democracia es no acudir a un debate y mantenerse en el silencio y la impunidad"

En Al Rojo Vivo, el periodista reprocha que la presidenta de la Junta de Extremadura, en lugar de cuestionar el sistema electoral y alimentar la idea de un pucherazo, haya guardado silencio ante graves casos de acoso, como el del alcalde de Navalmoral o el de su chófer.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia ha sido muy crítico con la posición adoptada por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras su reaparición pública después de dos días sin agenda y su insistencia en el fantasma del "pucherazo" por el robo de 124 votos en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz). Todo ello pese a que la Guardia Civil ha concluido que se trató de delincuentes comunes que buscaban los 14.000 euros de la caja fuerte.

"Lo que hace daño a la democracia es cuestionar nuestro sistema electoral, que es uno de los más fuertes y robustos del mundo, con un recuento rapidísimo que incluso sorprende frente a otras democracias avanzadas que tardan mucho más", ha afirmado Valdivia.

El periodista también ha subrayado que Guardiola rechazara participar en el segundo y último debate de la campaña en RTVE. "Lo que daña la democracia es no acudir a un debate, como ha hecho la señora Guardiola, para explicar y tratar de convencer a los extremeños", ha señalado.

Además, ha criticado su actitud durante los últimos días de campaña: "Lo que perjudica a la democracia es su silencio y una sensación de impunidad. Por eso se cuestiona el sistema y se alimenta la idea de pucherazo, mientras guarda silencio ante graves casos de acoso, como en el caso del alcalde de Navalmoral o el caso de su chófer".

En este sentido, Valdivia ha concluido que la presidenta debería haber centrado su discurso en "denunciar esas actitudes machistas y los intentos de silenciar a las mujeres que hemos visto en el tramo final de esta campaña".

