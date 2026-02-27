Valdivia, contra Álvarez de Toledo por preguntar sobre la salud de Sánchez: "Cruzó todas las líneas rojas, pero ya sabemos que es aficionada a los bulos"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia reacciona a la pregunta que le hizo la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en sede parlamentaria a la bancada del PSOE sobre la salud del presidente del Gobierno. En el vídeo, los detalles.

En la sesión de control del pasado miércoles, la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, formuló una pregunta que no solo enfadó al Gobierno, sino que no gustó tampoco a algunos de su propio partido. La popular preguntó si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "un problema de salud": "Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", ha espetado, a cuenta de la desclasificación de los documentos del 23F de este miércoles.

El ministro Félix Bolaños, que se ha encargado de responder a esta pregunta, contestaba de forma contundente, censurando las palabras de la diputada: "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, ve que hay un escalón más abajo", ha criticado.

Algo parecido ha reaccionado en el plató de Al Rojo Vivo, el periodista y corresponsal político de InfoLibre, Antonio Ruiz Valdivia: "Cayetana Álvarez de Toledo cruzó todas las líneas rojas en el Congreso de los Diputados. Y además, ¿en qué basaba su pregunta? ¿En qué tipo de información? Sabemos que Cayetana Álvarez de Toledo es una persona aficionada a los bulos y a las grandes mentiras. Ella fue una de las que sustentó la teoría del 11M".

Por otro lado, un pequeño apunte: "Nosotros [los periodistas] que tratamos con el presidente del Gobierno habitualmente tanto en actos como en el Congreso de los Diputados, tenemos que decir que es un hombre que se cuida muchísimo, que es adicto al deporte y que, en ese sentido, siempre ha practicado una vida muy saludable", concluye Valdivia. En el vídeo, no obstante, podemos ver completa su intervención.

El propio Sánchez, no obstante, ha desmentido todo en un vídeo publicado en sus redes sociales y afeca que afea que la "única forma de hacer oposición sea la mentira".

