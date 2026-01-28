La advertencia de Urquizu tras la renuncia de Ábalos a su acta de diputado: "No se queda sin nada; cobrará 20 mensualidades por sus 20 años como diputado"

El sociólogo ha calificado la decisión de "razonable" y ha señalado que "probablemente debería haberse tomado antes": "Seguir siendo diputado estando en la cárcel no tenía ningún tipo de lógica".

La renuncia de José Luis Ábalos a su escaño en el Congreso de los Diputados ha sido objeto de debate en el programa Al Rojo Vivo. El exministro confirmó su decisión a través de su cuenta en X, donde explicó que no puede mantener su acta de diputado porque no está en condiciones de "sostenerla" en su actual situación procesal. Según señaló, en este momento está centrando toda su actividad en ejercer su "derecho de defensa y en el amparo de su inocencia".

Durante el debate,el periodista Antonio Maestre ha afirmado que "ahora lo que le queda es defenderse y afrontar importantes problemas económicos". No obstante, Ignacio Urquizu ha matizado esta afirmación y ha aclarado que Ábalos "no se queda sin nada", ya que los diputados tienen derecho a una indemnización equivalente a un mes por cada año de mandato, con un máximo de 24 mensualidades. En este sentido, recordó que Ábalos lleva cerca de 20 años como diputado, por lo que tendría derecho a cobrar unas 20 mensualidades.

Urquizu también ha considerado "razonable" la decisión del exministro y ha señalado que "probablemente debería haberla tomado antes". A su juicio, "seguir siendo diputado estando en la cárcel no tenía ningún tipo de lógica y estaba dejando a la institución en una muy mala posición".

