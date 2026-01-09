Ahora

Ignacio Urquizu descarta que el nuevo modelo de financiación autonómica vaya a ver la luz: "Estamos en un debate político"

El sociólogo ha recordado en Al Rojo Vivo que ni en el Congreso ni en el Consejo de Política Fiscal existe la mayoría necesaria para que se apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica.

El Gobierno y ERC han acordado la financiación singular para Cataluña prometida a los independentistas tras la reunión celebrada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Tras su encuentro, Junqueras avanzaba que "algo parecido pasará para el conjunto de las CCAA".

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha indicado propondrá elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente. Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

Ignacio Urquizu ha confesado que él no cree que este modelo de financiación vaya a ver la luz. El sociólogo ha indicado que ahora todo el mundo está hablando de un modelo que todavía se desconoce, recordando que la realidad es que no hay mayoría en el Congreso ni en el Consejo de Política Fiscal para que salga adelante.

"Los dos órganos que tendrían que aprobarlo no tienen mayoría", ha reiterado. De esta forma, ha indicado que cree que estamos más ante un "debate político" que ante uno de financiación autonómica.

