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Tras la amenaza a España

Unai Sordo advierte sobre Trump: "Ojo con tomárselo como un chiflado, es una apuesta geopolítica muy peligrosa"

Los detalles El secretario de CCOO ha indicado que el presidente de Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que "le sobra" la Unión Europea y lo que quiere es "hacerla saltar por los aires".

Unai Sordo, sobre Trump
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Donald Trump ha pedido cortar todo el comercio con España tras tacharlo de "socio terrible". "No quiero hacer negocios con ellos", ha asegurado, lanzando una nueva amenaza.

Unai Sordo ha reaccionado a esta postura del presidente de EEUU señalando que es una persona que "lanza mensajes sin saber exactamente lo que dice". Sin embargo, ha indicado que, aunque cualquier "disparate" que diga hay que tomárselo como eso, lo cierto es que hay una línea de continuidad en su "planteamiento de agresión política a España y Europa". Por tanto, ha reconocido que cree que también es importante "tomarle en serio".

El secretario de CCOO ha destacado que Trump ha hecho un diagnóstico de cómo está el mundo y ha llegado a la conclusión de que "le sobra" la Unión Europea, por lo que prentende "hacerla saltar por los aires".

"Tiene herramientas para hacerlo, y no son solo los aranceles o la guerra comercial", ha advertido, indicando que para ello se apoya en la "irrupción de los populismos de extrema derecha" que pretende que sean los que "nos lleven al empobrecimiento".

"Ojo con tomárselo como un chiflado, que en términos personales puede que lo sea, pero es una apuesta geopolítica muy peligrosa", ha advertido.

Unai Sordo ha destacado que Trump ve a España como "su alter ego" por su posición política internacional, que ha terminado generando una oposición en Europa a las políticas del estadounidense. "Por eso nos ataca", ha explicado, indicando que hay que tener cuidado porque "detrás de ese charloteo del personaje lo que hay es muy peligroso".

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