De tu 'Kitchen' a la mía: las coincidencias entre PP y PSOE a la hora de defenderse de los casos de corrupción

Montse Mínguez y María Dolores de Cospedal llegan a utilizar la misma expresión al referirse a la corrupción que rodeaba y rodea a sus partidos, al asegurar que sufren "una operación de acoso y derribo".

Ante los casos de corrupción que rodean al PSOE, llama la atención comprobar cómo los actuales dirigentes socialistas utilizan palabras que ya hemos escuchado antes en el PP cuando los casos de corrupción les sacudían a ellos.

En el vídeo de acompaña a estas líneas, vemos a distintos dirigentes del PP como Carlos Floriano, María Dolores de Cospedal y Federico Trillo hablan de persecuciones a los 'populares', palabras muy similares a las que hemos escuchado en las últimas horas a Montse Mínguez, Óscar López y Óscar Puente.

"Hay una causa general contra el Partido Popular", denunciaba Floriano, mientras Óscar López reconocía que "cada vez cree menos en las coincidencias". Montse Mínguez y María Dolores de Cospedal llegan a utilizar la misma expresión, hablando de una "operación de acoso y derribo" contra sus respectivos partidos.

Por último, vemos a Federico Trillo defender que la causa sobre Luis Bárcenas fue "un montaje político encabezado por Rubalcaba", mientras que Óscar Puente denunciaba este jueves que se estaba intentando "derribar a un Gobierno con métodos que no son nada democráticos".

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