¿Cómo es la relación de Yolanda Díaz con la cúpula de Podemos? Es la pregunta que Antonio García Ferreras lanza a la vicepresidenta segunda en Al Rojo Vivo, donde la titular de Trabajo ha afirmado que es "buena" y ha aludido al que fuera líder de la formación morada, Pablo Iglesias.

"Conozco a Pablo desde hace muchísimos años, incluso ya demasiados, le tengo un gran respeto y admiración", ha señalado. "Este país ha cambiado", ha agregado la ministra, que ha afirmado que Iglesias "fue el artífice del primer gobierno de coalición".

A la pregunta de si hay una tensión creciente entre ella y la cúpula del partido, Díaz ha respondido afirmativamente. "Yo creo que sí", ha admitido. "Hablo con los mayores a veces y me dicen 'están nerviosos', pero no sé muy bien por qué", ha agregado, lanzando un mensaje: "Tranquilidad, ya está, vamos a sumar, cabe todo el mundo, no hay problema".

En este punto, Díaz ha llamado a pensar en cuestiones como la gente que está en el paro, las madres que lo están pasando mal o la violencia de género. "Solo entiendo las diferencias en los proyectos", ha incidido. "Yo no me voy a distraer", ha sentenciado.

"He compartido militancias diferentes con mi padre, nunca deje de hablarle a mi padre, ni a Gaspar Llamazares, ni a nadie en mi vida política", ha añadido la ministra de Trabajo, que ha defendido que "no es necesario romperlo todo, es imprescindible cuidarse".