Clavijo anuncia un compromiso con el Gobierno para la distribución de menores migrantes a través de un decreto ley

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado que el Gobierno se ha comprometido a hacer un reparto extraordinario de menores no acompañados a través de un decreto ley. Este anuncio se produce antes de la reunión de Clavijo a primera hora de este jueves con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para abordar la última propuesta de las islas de acometer, por decreto ley, una derivación puntual de menores migrantes a otras comunidades.

Se trata de una iniciativa para la que no haría falta cambiar la ley de extranjería, ya que no se trata de establecer un mecanismo permanente de reparto, como el Gobierno ha promovido durante los últimos meses, sino derivar a un número suficiente de niños y jóvenes para desahogar los recursos de las islas, que atienden a más de 5.800 menores migrantes no acompañados.

Una propuesta que, según Clavijo, contaría con el apoyo de Junts para ser convalidada en el Congreso de los Diputados y que en los últimos días estudian los servicios jurídicos del Gobierno. Canarias ha conseguido para esta medida el apoyo del lehendakari, Imanol Pradales (PNV) -junto a él la llevó a la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de diciembre en Santander, que acabó sin acuerdos concretos, tampoco en este asunto-, y de Ceuta, que también tiene sus recursos saturados al ser zona de llegada de estos menores.

El texto urge a aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial mediante una derivación en el plazo de tres meses y basado en cinco indicadores: población, media de menores acogidos por cada 100.000 habitantes en los últimos seis meses, PIB per cápita, tasa de desempleo y número de jóvenes acogidos en los últimos cinco años.

El pasado martes, Torres expresó sus dudas acerca del mecanismo legislativo para impulsarlo, vía decreto ley o a través de una proposición de ley para blindarlo desde el punto de vista jurídico. Y subrayó que el Gobierno sigue negociando con Junts su apoyo para conseguir la que considera que es la "solución definitiva" a la crisis que vive Canarias en este asunto: modificar el artículo 35 de la ley de extranjería.

El encuentro se produce después de unos días de tensión entre ambas partes, en los que el presidente autonómico ha acusado al Gobierno central de no responder a su iniciativa después de más de 20 días desde que se la remitió, mientras que Torres ha dejado claro que ha estado en contacto permanente con Clavijo todo este tiempo.