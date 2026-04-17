Teresa Ribera, sobre la falta de combustible para aviones: "No es una situación de absoluta emergencia, pero es preocupante"

El contexto La Agencia Internacional de la Energía ha advertido de posibles cancelaciones de vuelos "pronto" si los suministros de petróleo siguen bloqueados. "Estamos ante la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado".

Europa enfrenta una posible escasez de combustible para aviones, con reservas para aproximadamente seis semanas, según Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de la Energía. La situación se debe al bloqueo de suministros de petróleo causado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Teresa Ribera ha expresado su preocupación por el cierre del estrecho de Ormuz, que ha afectado la producción de gas y petróleo, generando escasez en los mercados globales. Aunque la situación aún no es de emergencia total, la vicepresidenta de la Comisión Europea advierte que es preocupante y requiere medidas preventivas.

Europa tiene "tal vez unas seis semanas de combustible para aviones". Así lo ha afirmado el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en una entrevista con la agencia Associated Press (AP), en la que ha advertido de posibles cancelaciones de vuelos "pronto" si los suministros de petróleo siguen bloqueados a causa de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Teresa Ribera ha confesado que la situación es "preocupante", señalando que el cierre del estrecho de Ormuz ha provocado un bloqueo y la destrucción de "capacidad de producción" de gas o petróleo.

"Eso se traduce en escasez de los mercados globales", ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo, señalando que lo principal es saber que, cuanto más dure la guerra, más preocupante será la situación.

De momento, la vicepresidenta de la Comisión Europea ha indicado que no estamos "en una situación de absoluta emergencia o ruptura de los mercados", aunque ha advertido que la situación "es preocupante" y requiere de anticipación y medidas adicionales.

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