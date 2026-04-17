Ángeles Caballero analiza la investidura de María Guardiola: "No gana la democracia, gana el pragmatismo y las ganas de poder"

En Al Rojo Vivo, la periodista ha reaccionado al pacto entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola tras dos intentos fallidos, y ha reflexionado sobre los acuerdos políticos para alcanzar el poder.

La periodista Ángeles Caballero ha reaccionado en Al Rojo Vivo al pacto entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta tras sus dos intentos fallidos.

Caballero ha sido crítica con el relato de Guardiola, quien defendió que el acuerdo supone una victoria de la democracia: "Creo que no gana la democracia, gana el pragmatismo, la racionalidad y, sobre todo, las ganas de poder y de revalidar la presidencia de Extremadura".

La periodista ha cuestionado también el tono del nuevo clima político tras el pacto: "Ahora se habla del diálogo, de limar asperezas, de darse la mano… Pero a veces no hace falta adornarse tanto, porque se ven las incoherencias y se ven las costuras".

En su análisis, ha añadido una reflexión sobre la lógica de los acuerdos políticos: "Para alcanzar el poder, a veces tienes que sentarte con gente que no te gusta, pero que necesitas. Y de repente pasa a ser el más guapo de la fiesta".