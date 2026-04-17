Ribera aleja la idea del PP de que hay alarma en la UE por la regularización de migrantes en España: "No he oído nada"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha asegurado que la política nacional española es "enormemente respetada y querida" a nivel europeo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno, calificándola de "insensata" e "irresponsable". Feijóo ha expresado que en la Comisión Europea hay preocupación al respecto, afirmando que ningún gobierno de la UE ha adoptado medidas similares y que se está actuando contra la legislación europea y los acuerdos del Congreso. En respuesta, Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, ha señalado que la política española es respetada en Europa y que no ha percibido malestar por la medida, sugiriendo que las críticas de Feijóo no reflejan el debate real en la UE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno. Una medida que considera "insensata" e "irresponsable".

De hecho, ha llegado a afirmar que en la Comisión Europea hay preocupación por el proceso de regularización de migrantes. "Esto no lo ha hecho ningún gobierno de la UE. Se está yendo contra le legislación europea, contra los acuerdos del Congreso, sin ningún tipo de información y por real decreto. Yo creo que esto es un disparate", ha denunciado.

Unas declaraciones por las que ha sido preguntada Teresa Ribera en Al Rojo Vivo. La vicepresidenta de la Comisión Europea, que ha recordado que ella no debe "inmiscuirse" en política nacional, ha querido dejar claro que la política del Gobierno de España es "enormemente respetada y querida" a nivel europeo.

Respeto al debate generado tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que ella "no ha oído nada" sobre dicho malestar por la regularización extraordinaria de migrantes.

"Me parece que no forma parte de los debates, que son duros, difíciles y complicados, pero que tienen poco que ver con el acento que a veces escuchamos en esas declaraciones de representantes del PP español", ha zanjado.

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