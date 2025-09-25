Tellado responde a Sánchez tras confirmar su candidatura en 2027: "Necesita estar aforado, tiene miedo a la justicia"

El contexto El presidente del Gobierno ha confirmado que volverá a presentarse a la reelección, en un momento en que su entorno se enfrenta a diversas causas judiciales.

Pedro Sánchez, enfrentando desafíos judiciales en su entorno, ha confirmado su intención de buscar la reelección en 2027. Mientras tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirma que el Partido Popular teme a Sánchez y a esas próximas elecciones. Sin embargo, Miguel Tellado, secretario general del PP, sostiene que es Sánchez quien teme a la Justicia y que busca permanecer en el poder para seguir aforado. Tellado describe al presidente como acorralado por sus socios y por la Justicia, y desafía a Sánchez a convocar elecciones si está tan seguro de su victoria, cuestionando la estabilidad y capacidad de gobierno del Ejecutivo.

Así lo sostiene en Al Rojo Vivo: "Claro que quiere volver a ser candidato, es que Pedro Sánchez necesita estar aforado", asevera. El presidente, añade, "a quien le tiene miedo es a la Justicia, a los juzgados de nuestro país". "Es un presidente del Gobierno acorralado por unos socios que le chantajean y por una Justicia que le investiga", agrega.

El 'número dos' del principal partido de la oposición sostiene que quieren "salvar España de Sánchez" porque el jefe del Ejecutivo, dice, "se ha convertido en un peligro para la democracia española". Además, le lanza un desafío: "Si Sánchez se siente tan seguro, que convoque elecciones. El CIS dice que las gana", ironiza.

"Tenemos un Gobierno quebrado, un Gobierno que no gobierna, que no tiene mayoría parlamentaria", insiste Tellado, que agrega que el Ejecutivo de coalición "no tiene presupuestos y por lo tanto no es capaz de gobernar", sino que "simplemente improvisa".