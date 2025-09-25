Tellado responde a Sánchez tras confirmar su candidatura en 2027: "Necesita estar aforado, tiene miedo a la justicia"

Ahora

El contexto El presidente del Gobierno ha confirmado que volverá a presentarse a la reelección, en un momento en que su entorno se enfrenta a diversas causas judiciales.

Mientras los casos judiciales acechan a su entorno, Pedro Sánchez pone ya la vista en 2027 y confirma que buscará la reelección. Y aunque su ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que en el Partido Popular le tienen "más miedo que a un nublado" al presidente del Gobierno y a esos comicios, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, sostiene es Sánchez quien teme a la Justicia y que busca seguir en el poder para permanecer aforado.

Así lo sostiene en Al Rojo Vivo: "Claro que quiere volver a ser candidato, es que Pedro Sánchez necesita estar aforado", asevera. El presidente, añade, "a quien le tiene miedo es a la Justicia, a los juzgados de nuestro país". "Es un presidente del Gobierno acorralado por unos socios que le chantajean y por una Justicia que le investiga", agrega.

El 'número dos' del principal partido de la oposición sostiene que quieren "salvar España de Sánchez" porque el jefe del Ejecutivo, dice, "se ha convertido en un peligro para la democracia española". Además, le lanza un desafío: "Si Sánchez se siente tan seguro, que convoque elecciones. El CIS dice que las gana", ironiza.

"Tenemos un Gobierno quebrado, un Gobierno que no gobierna, que no tiene mayoría parlamentaria", insiste Tellado, que agrega que el Ejecutivo de coalición "no tiene presupuestos y por lo tanto no es capaz de gobernar", sino que "simplemente improvisa".

