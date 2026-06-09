Tardà: "Nos equivocamos si olvidamos que, desde la recuperación de las libertades, el principal escollo para avanzar en derechos ha sido la Iglesia católica española"

El exportavoz de ERC ha criticado la ovación de siete minutos al papa en el Congreso. Aunque asegura que se habría levantado "por respeto", rechaza los aplausos y carga contra el papel histórico de la Iglesia católica en España.

Joan Tardà ha comparecido en Al Rojo Vivo y ha reflexionado sobre la visita al papa y la reacción que esta provocó en el Congreso de los Diputados. Sobre la ovación de siete minutos que recibió el pontífice, el exportavoz de ERC en el Congreso se ha mostrado crítico: "Yo me habría levantado en señal de respeto, pero no habría aplaudido".

Tardà también ha querido contextualizar su postura con una dura crítica al papel de la Iglesia católica en España durante las últimas décadas:"Creo que hacemos muy mal si olvidamos que, desde la recuperación de las libertades, el principal escollo para avanzar en derechos y libertades ha sido la Iglesia católica española. Ocurrió con la ley del matrimonio igualitario, con los ataques a la asignatura de Educación para la Ciudadanía o con la ley de interrupción voluntaria del embarazo".

El exportavoz ha recordado además que, pese a la creciente financiación pública recibida por la Iglesia —como el aumento de la asignación a través de la casilla del IRPF—, esta ha mantenido, a su juicio, una posición de privilegio amparada por el Concordato.

Asimismo, ha reprochado a la institución no haber pedido perdón por su papel durante la dictadura franquista ni haber asumido responsabilidades por cuestiones como el trabajo forzoso de presos republicanos. También ha criticado las exenciones fiscales de las que disfruta, cuyo coste cifró en varios miles de millones de euros anuales.

"Por favor, que se conozca toda la realidad", ha concluidoTardà, antes de añadir que algunos sectores "se han venido arriba" con motivo de la visita papal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido