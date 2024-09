Tania Sánchez ha confesado que le parece "incomprensible" que el Gobierno haya decidido apostar por el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España, señalando que esto genera una "mala imagen".

"Un Gobierno que intenta defender que viene a hacer una regeneración democrática no puede tomar decisiones que claramente tienen poco estilo y que no garantizan la independencia de determinadas instituciones", ha señalado.

Además, ha destacado que Escrivá, en contra de lo que él mismo intenta defender, "no es un señor especialmente progresista". La analista ha indicado que a ella le parece que no tiene un "gran perfil" para ocupar este puesto, destacando que "no ha resuelto ni un solo problema de la Seguridad Social" y ha impuesto un modelo de Ingreso Mínimo Vital que hace que muchas personas que lo necesitan "no puedan cobrarlo.