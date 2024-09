La situación en el CGPJ se ha desbloqueado este martes con el nombramiento de la magistrada Isabel Perelló como presidenta. En cambio y por el momento, en el Banco de España no. La apuesta del Gobierno es de sobre conocida y es la de poner al frente al actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá. En el Partido Popular (PP) rechazan que un ministro ocupe el cargo de gobernador, aunque en este caso, el presidente Pedro Sánchez no necesita pactar nada puesto que cuenta con el poder de designarlo a dedo. Eso sí, es norma no escrita que se acuerde con el partido de la oposición.

De esta manera, todo apunta a que el socialista se convertirá en el gobernador del Banco de España. Lo cierto es que esta apuesta es posible que viniese de lejos, y es que Sánchez hablaba así cuando le preguntaron si era el candidato: "Hay pocos en España que tengan la experiencia acreditada en materia de política monetaria que tiene el ministro Escrivá".

El presidente es quien designa al nuevo gobernador, aunque prefiere pactarlo con el PP. Un acuerdo complicado porque los populares rechazan de plano a Escrivá, al considerar que "no se puede ser ministro por la mañana, y gobernador por la tarde", aseguraba el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, preguntado por la posible candidatura. Eso sí, desde Génova reconocen que su currículum sí sería válido: "No tengo ningún problema en reconocer que es una personas válida", admitía ante la misma cuestión el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Tampoco dudan los socios del Gobierno de coalición. El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, también reconocía ser "más que apto", aunque ponen un pero al asegurar que "conviene cuidar además de la estética también la ética". Quizás en referencia, a que el propio Escrivá ha sacado a relucir varias veces su dilatada carrera económica.

"Yo he hecho previsiones en el Banco de España", pero también "en el BBVA", recordaba Escrivá en ocasiones anteriores. Incluso, en Al Rojo Vivo aseguró haber "sido funcionario del Banco Central Europeo (BCE)", así como "presidente de la Airef". Aunque siempre, haciendo hincapié en la órgano supervisor: "Conozco perfectamente cómo funciona esa casa y cómo comunica".

No obstante, toda este currículum no ha evitado que estos años atrás como ministro ha chocado varias veces con la institución. En alguna ocasión, les criticó tender a "escenarios muy conservadores", además de su "falta de sofisticación". De hecho, llegó a asegurar que si él se ponía "delante de un ordenador", él "solito" y se hacía "proyecciones a 2050" le saldría lo que él quisiera. Este miércoles, comparecerá el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso de los Diputados, y así se confirmará si Escrivá se convierte en gobernador, o desaparece como candidato.