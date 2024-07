Carles Puigdemont y Oriol Junqueras se vieron Waterloo (Bélgica) en una reunión que se prolongó durante cinco horas. Sergi Sol ha desvelado si este encuentro supone que ERC pueda estar planteándose presentarse junto a Junts en caso de que se produzca una repetición electoral en Cataluña.

El periodista ha señalado que esto es algo que no va a suceder, indicando que ERC "descartó esa posibilidad". Sin embargo, ha destacado que eso no quiere decir que, si Puigdemont intenta "escenificar una investidura que no va a a permitirle ser presidente", ERC pueda dar sus votos.

"Esos votos son gratis porque no va a ser elegido", ha aclarado Sergi Sol, insistiendo en que la única posibilidad que existe en Cataluña es que Salvador Illa sea investido president o que se convoquen de nuevo elecciones.

En cuanto a la posibilidad de que ERC apoye al candidato del PSC, el periodista ha reconocido que todo dependerá de si llegan "a un acuerdo sobre la financiación".