El Gobierno aplaza la votación de la senda de déficit ante la falta de apoyos, ya no se producirá por tanto, este jueves 26 de septiembre como estaba previsto. Además y para conseguir aprobar esta senda de estabilidad que supone para las comunidades autónomas y Ayuntamientos casi 12.000 millones de margen presupuestario, el Ejecutivo no descarta que se presente una senda diferente para conseguir los apoyos de Junts, ya que el PP asegura que no va a aprobar ese senda de gasto.

El periodista Gabriel Sanz, más conocido como Gabi Sanz, tiene la "sensación" de que al retrasar esta votación, "aparte de ganar tiempo, el Gobierno, lo que está intentando es poner a Carles Puigdemont ante sus propias contradicciones".

Y para ello, señala el Congreso extraordinario de Junts que se celebrará a finales de este próximo octubre. Una cita, señala el periodista, en la que "aparentemente Puigdemont ganará, pero hay una corriente cada vez mayor de la antigua Convergència que quiere volver a ese eje izquierda-derecha".

Con la votación prevista para este jueves 26 se septiembre, "el Gobierno estaba abocado a una nueva derrota y Puigdemont a una nueva victoria, por lo que reforzaba el papel del líder de Junts de cara a esa congreso de octubre", analiza Sanz. Sin embargo, ahora al retrasar la votación, "el debate sigue vivo también en Junts y eso, objetivamente, no es bueno para Puigdemont", añade el periodista.

De este modo, insiste Sanz, "en el relato de Pedro Sánchez, de yo estoy haciendo todo lo posible para que la legislatura salga adelante, hoy (con este retraso en la votación del techo de gasto) supone ganar tiempo para quitárselo a Puigdemont". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.