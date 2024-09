La estabilidad de la legislatura depende de las votaciones que el Gobierno va a llevar al Congreso. Esta semana llega una clave. El jueves se vota el techo de gasto, paso previo para la elaboración de las cuentas públicas.

¿Qué es la senda de estabilidad?

Son los objetivos de déficit, deuda pública y la regla de gasto para los próximos tres años. Tres metas que tienen que estar en línea con lo acordado con la Comisión Europea. Y es el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Quién la aprueba?

En primer lugar, se debate y se vota en el Congreso, que ya la rechazó el pasado mes de julio con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts. El próximo jueves se volverá a someter a votación, con la incertidumbre de si contará con los apoyos necesarios.

El diputado de Junts Josep María Cruset manifestó en la votación anterior: "O entienden que esto no puede ser o vayan buscando otros caminos que no pasarán por Junts per Catalunya".

Una vez aprobada por la Cámara Baja, tendrá que recibir también el visto bueno del Senado.

¿Qué pasa si no se aprueba?

Las principales afectadas serían las entidades locales y autonómicas, que tendrían que ajustar sus presupuestos a unos objetivos más estrictos. En palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López: "Supondría que comunidades y ayuntamientos perderían 12.000 millones de euros".

¿Se pueden presentar los Presupuestos si no se aprueba la senda?

Sí. Los presupuestos tienen que presentarse obligatoriamente, así lo dicta la Constitución. El Gobierno debe hacerlo antes de octubre para que la tramitación, que suele durar unos tres meses, permita que entren en vigor el 1 de enero.

En primer lugar tiene que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros y estar avalada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local.

¿Y el techo de gasto?

Es la cifra que marca el gasto máximo que pueden incluir los presupuestos sin incumplir los objetivos de la senda. Si no se aprobaran, se prorrogarían, de nuevo, las cuentas de 2023.