Ahora

Elecciones en Castilla y León

Sandra León analiza las claves de las elecciones en CyL: “Mañueco gana a pesar del desgaste de su Gobierno, que no estaba bien valorado"

La profesora Sandra León, doctora en Ciencias Políticas del CSIC y Oxford, analiza en este vídeo los resultados de las elecciones en Castilla y León, donde el PP ha ganado, pero tendrá que depender de Vox.

Sandra León

El PP ha ganado las elecciones en Castilla y León, sumando dos escaños con respecto a los comicios de 2022, pero seguirá dependiendo de Vox, al igual que en Extremadura y Aragón. El PP de Alfonso Fernández Mañueco se queda muy lejos de la mayoría absoluta. Por su parte, Vox, aunque no cumple las expectativas, ganó un escaño más y consiguió el mejor resultado de su historia con el 18% de los votos.

Por último, el PSOE mejoró sus resultados, en contra de lo que decían la mayoría de las encuestas, y consiguió hasta 30 procuradores, a solo dos del PP y dos más de los que obtuvo en los comicios de 2022, superando el 30% de los votos.

Con este escenario, la profesora Sandra León, doctora en Ciencias Políticas, del CSIC y Oxford, enumera algunas de las claves importantes de estos resultados. En primer lugar, señala, la victoria del PP: "Mañueco gana a pesar de que tenía desgaste en el Gobierno: su gestión no era bien valorada. Había un mayor proporción de valoraciones negativas".

En segundo lugar, destaca el ensanchamiento del bloque de la derecha, consiguiendo un 54% del voto, a pesar de que Vox no cumplió con las expectativas. Y en tercer lugar, y más importante, apunta León es que el PP consigue este resultado a pesar de hacerlo en un contexto no tan favorable, pero tiene que saber qué hará con ese 4% adicional que ha ganado. Esto es, ¿cómo se traduce ese 4% adicional de voto en la negociación con Vox?", concluye la profesora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Abascal anuncia la intención de Vox de entrar en los gobiernos de Castilla y León, Extremadura y Aragón: "Hay que acordar medidas concretas"
  2. El TSJCV descarta imputar a Mazón y devuelve la causa de la DANA a la jueza de Catarroja: "No basta cualquier sospecha o conjetura"
  3. España se desmarca de cualquier misión naval de la UE ante el bloqueo del estrecho de Ormuz
  4. El audio de la UCO en el que los asesinos de Francisca Cadenas revelan su "obsesión": "La tenías que pinchar... Todo el día fun, fun, fun... la Francisca"
  5. Detenido un concejal de Altea, de Compromís, acusado de abofetear y causar lesiones a su pareja
  6. 'Una batalla tras otra' se impone a 'Los pecadores' en unos Oscar que dejan a 'Sirat' sin estatuilla