Sandra León analiza las claves de las elecciones en CyL: “Mañueco gana a pesar del desgaste de su Gobierno, que no estaba bien valorado"

La profesora Sandra León, doctora en Ciencias Políticas del CSIC y Oxford, analiza en este vídeo los resultados de las elecciones en Castilla y León, donde el PP ha ganado, pero tendrá que depender de Vox.

El PP ha ganado las elecciones en Castilla y León, sumando dos escaños con respecto a los comicios de 2022, pero seguirá dependiendo de Vox, al igual que en Extremadura y Aragón. El PP de Alfonso Fernández Mañueco se queda muy lejos de la mayoría absoluta. Por su parte, Vox, aunque no cumple las expectativas, ganó un escaño más y consiguió el mejor resultado de su historia con el 18% de los votos.

Por último, el PSOE mejoró sus resultados, en contra de lo que decían la mayoría de las encuestas, y consiguió hasta 30 procuradores, a solo dos del PP y dos más de los que obtuvo en los comicios de 2022, superando el 30% de los votos.

Con este escenario, la profesora Sandra León, doctora en Ciencias Políticas, del CSIC y Oxford, enumera algunas de las claves importantes de estos resultados. En primer lugar, señala, la victoria del PP: "Mañueco gana a pesar de que tenía desgaste en el Gobierno: su gestión no era bien valorada. Había un mayor proporción de valoraciones negativas".

En segundo lugar, destaca el ensanchamiento del bloque de la derecha, consiguiendo un 54% del voto, a pesar de que Vox no cumplió con las expectativas. Y en tercer lugar, y más importante, apunta León es que el PP consigue este resultado a pesar de hacerlo en un contexto no tan favorable, pero tiene que saber qué hará con ese 4% adicional que ha ganado. Esto es, ¿cómo se traduce ese 4% adicional de voto en la negociación con Vox?", concluye la profesora.

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