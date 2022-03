Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y futuro presidente del PP -y, por tanto, líder de la oposición- ha afirmado recientemente que el Gobierno se está "forrando" con el incremento de los precios de la luz y de la gasolina: "Porque el 50% del precio de la gasolina y de los carburantes son impuestos". Unas declaraciones a las que ha querido responder el propio presidente en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo.

"Alberto Núñez Feijóo, que es presidente de Galicia desde hace mucho tiempo, sabe que el 100% de los ingresos del Estado vía el impuesto de producción eléctrica va a las Comunidades Autónomas, y el 58% de los ingresos procedentes del impuesto a los hidrocarburos va también directamente a las CCAA", ha indicado a Antonio García Ferreras el líder del Ejecutivo, que ha añadido que las regiones autonómicas "no se forran, sino que están sosteniendo un estado de bienestar".

Así, Sánchez ha indicado que, más allá "de este chascarrillo, el Gobierno de España va a hacer todo lo que esté en su mano" para arreglar esta situación: "Así lo haremos el próximo 29 de marzo con la aprobación del plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, para rebajar los impuestos, para proteger a los consumidores vulnerables, para amortiguar los efectos de esta terrible guerra y para que el reparto de la carga de estas consecuencias sea lo más justo desde el punto de vista social".

En este sentido, el presidente del Gobierno ha querido recordar que cuando llegó al cargo "una tercera parte del precio de la luz eran impuestos, y ahora mismo representan un 11%": "Lo hemos bajado un 60% para llegar a un compromiso que asumí el año pasado". Y ha ahondado en esta cuestión: "Si comparamos el precio de la energía hoy al del 1 de enero de 2021, el precio de la energía ha subido en torno a un 480%, el precio del gas en el mismo periodo ha subido en torno a un 470%. La cuestión no solo son los impuestos, y si me apura no es lo más relevante".

"Lo más relevante es acabar con este contagio donde el precio del gas está infligiendo una subida descomunal y absolutamente inasumible para la industria, la economía europea y para los españoles. Y eso es lo que el Gobierno viene defendiendo que hay que reformar desde hace mese, porque Putin ha venido preparando esta guerra desde hace tiempo", ha subrayado Sánchez, que ha vuelto a dirigirse al PP para responder a sus críticas al argumentar que "la inflación viene de antes".

Sánchez ha aseverado que "tres cuartas partes del aumento del IPC del año pasado se explican por la evolución del precio de la energía", y que es necesario atender al "comportamiento que ha tenido Gazprom, la empresa rusa mayoritaria que suministra gas en el continente europeo", para ver qué ha sucedido: "Vemos que durante el año pasado las reservas de gas de la UE han estado en mínimos históricos, y que ha ralentizado el siuiministro de gas a lo largo del año pasado a la UE para elevar el gas y para empezar a financiar una guerra que él tenía claramente en mente".