Pedro Sánchez ha respondido a Isabel Díaz Ayuso tras afirmar esta mañana en Al Rojo Vivo que el trato a la oposición del Gobierno de Sánchez y el de Nicaragua "es muy parecido, sino igual". El presidente del Gobierno ha asegurado en una entrevista en La Moncloa con Antonio García Ferreras que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid "se descalifican por sí solas".

"Yo no digo que el Gobierno de Sánchez sea como el de Nicaragua, pero que el trato a la oposición es muy parecido, sino el mismo. Para mí han pedido penas de cárcel", ha aseverado la presidenta de la Comunidad de Madrid en el plató de Al Rojo Vivo.

Declaraciones que, a juicio de Sánchez, se "descalifican por sí solas": "Me produce profunda tristeza que no haya dirigentes del PP que digan 'por aquí no se puede pasar'. Creo que la política española tiene que estar muy por encima de este tipo de debates, reivindicar su utilidad ante un momento tan complejo como el que estamos viviendo".

En este sentido, ha denunciado que desde la oposición se haya afirmado que quiere "cambiar el régimen" y "que poco menos que España es Nicaragua". "Son cosas de una extraordinaria gravedad. El fin es mermar la convivencia de la sociedad española y polarizar", ha aseverado en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid hace tan solo unas semanas, cuando llegó a comparar el Ejecutivo de coalición con el mandato autocrático de Daniel Ortega.

"Creo que todo esto tiene mucho que ver con una pulsión que existe en la ultraderecha que es la que importa estrategias que claramente vienen del Trumpismo o de Bolsonaro", ha zanjado el presidente.