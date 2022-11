La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en sus críticas al Gobierno central en una entrevista en Al Rojo Vivo en la que Antonio García Ferreras le ha dado la oportunidad de explicarse.

Ayuso acusaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer "meter en la cárcel a los partidos de la oposición" y hoy se ha reiterado. "¿Se lo cree de verdad cuando dice que Sánchez quiere meter a la oposición en la cárcel?", le ha insistido el director de Al Rojo Vivo. "Absolutamente. Desde el pacto del Tinel hay una hoja de ruta para acabar con la oposición directamente y una hoja de ruta en paralelo que pretende deshacer todo lo construido desde la Transición, de ahí la ley de Memoria Democrática pactada con el entorno de Bildu", comenzaba la presidenta madrileña.

En este punto, García Ferreras le ha recordado que en Nicaragua se encarcela y tortura a los opositores. "No digo que el Gobierno de Sánchez sea como el de Nicaragua, ni mucho menos, pero que el trato a la oposición es muy parecido, si no el mismo", ha defendido Ayuso. "¿Lo que pide Podemos para tí o para mí es muy distinto?", ha preguntado la política del Partido Popular.

Sobre si el líder del PP Alberto Núñez Feijóo piensa lo mismo, Ayuso ha evitado responder reivindicando poder expesar su propia opinión. "Como mujer política puedo tener mi propia opinión ¿o tengo que hacer como las ministras que van como papagayo replicando?. No he llamado a mi padre para pedir opinión. Si tú coges las cosas a lo mejor te suena exagerado. A mí también me parecía exagerado que pactaran con Bildu o que hoy los terroristas se puedan ir a sus casas mientras dan más competencias al País Vasco", explica.

Y continúa con su argumentario enumerando la hoja de ruta de "desgobierno" de Sánchez. "No se nos está gobernando de manera democrática, no se va a los parlamentos cuando se pide, no se atiende a los medios como se debe, cuando algo no conviene se decreta el secreto de Estado, se pretende indultar a los que han cometido graves delitos de corrupción en Andalucía o en Cataluña, se atiende a la reforma del delito de la sedición, se alientan huelgas desde el CConsejo de Ministros, hay mucha menos libertad de expresión... si todo esto se junta lo que le falta a Sánchez es cambiar a los jueces. Todo lo demás ya lo ha erosionado. "Están colonizando todo las instituciones para el mismo fin", sentencia Ayuso.