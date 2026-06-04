El ascenso de un equipo juvenil de Valencia termina en escándalo: la celebración incluyó un espectáculo erótico y una stripper.

El contexto El Ayuntamiento de de Bonrepós y Mirambell ha trasladado los hechos a la Fiscalía mientras el presidente del club ha presentado su dimisión: en el evento había menores de 16 y 17 años.

En el municipio valenciano de Bonrepós y Mirambell, una celebración por el ascenso de un equipo juvenil de fútbol ha generado controversia, llevando a una investigación interna, una denuncia ante la Fiscalía y la dimisión del presidente del club. El evento, el 22 de mayo, incluyó un espectáculo erótico en instalaciones municipales, con jugadores de 16 y 17 años presentes. La alcaldesa Raquel Ramiro señaló que el entrenador organizó el espectáculo como sorpresa. El club, que niega haber autorizado la actuación, ha iniciado una investigación interna y adoptado medidas cautelares. Además, revisará sus protocolos para proteger a menores.

La celebración del ascenso de un equipo juvenil de fútbol ha desatado una fuerte polémica en el municipio valenciano de Bonrepós y Mirambell, Valencia. Lo que comenzó como una fiesta ha acabado con una investigación interna, una denuncia ante la Fiscalía y la dimisión del presidente del club.

Los hechos se remontan al pasado 22 de mayo, cuando varios integrantes del equipo juvenil participaron en una celebración organizada tras el éxito deportivo conseguido durante la temporada.

Según han confirmado tanto el Ayuntamiento como la propia entidad deportiva, durante el acto se habría desarrollado un espectáculo erótico en el que bailó una stripper en unas instalaciones municipales utilizadas por el club. Entre los asistentes se encontraban jugadores de entre 16 y 17 años, es decir, menores de edad.

Por su parte, la alcaldesa de Bonrepós y Mirambell, Raquel Ramiro, ha explicado que la iniciativa partió presuntamente del entrenador del equipo como una sorpresa para los jóvenes futbolistas.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el Ayuntamiento decidió apartar al técnico de manera inmediata y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía. En paralelo, el club niega haber autorizado la actuación.

El club se desvincula

El CB Bonrepós y Mirambell ha querido desvincularse de la organización del espectáculo. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la entidad sostiene que no autorizó ni tenía conocimiento previo de una actuación de este tipo.

El club considera que unos hechos de estas características son incompatibles con los valores formativos, educativos y deportivos que deben regir cualquier actividad relacionada con menores de edad.

Además, la entidad ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido y determinar quién organizó o permitió la celebración. Han adoptado medidas cautelares sobre la persona presuntamente implicada y han asegurado que colaborarán con el Ayuntamiento o las familias.

Así, el presidente y la secretaria de la entidad deportiva han presentado su dimisión en medio de la polémica generada por la celebración. Paralelamente, el CB Bonrepós y Mirambell ha anunciado que revisará y reforzará sus protocolos internos relacionados con la protección de menores, el uso de las instalaciones y la organización de actos y celebraciones.

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