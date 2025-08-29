Rosa María, víctima de la DANA: "Que algún asesor le diga a Mazón que se quite esa sonrisa, porque es una puñalada para las familias"

La presidenta de la asociación Víctimas Mortales de la DANA 29 de octubre, ha reconocido que lo está pasando "muy mal" por la muerte de su padre durante la DANA, y ha pedido a Mazón que "deje el Consell" para que puedan "empezar el duelo".

Rosa María Álvarez, presidenta de la asociación Víctimas Mortales de la DANA 29 de octubre, ha hablado en Al Rojo Vivo cuando se cumplen 10 meses de la tragedia de la DANA. La mujer ha reconocido que lo está pasando "muy mal" por la muerte de su padre. "Justo hace una semana fue mi cumpleaños, que era la única fecha que celebraba mi padre tras la prematura muerte de mi madre", ha expresado.

Además, Álvarez ha indicado que no han hablado con Mazón, ni tienen intención de hacerlo. "Estamos dispuestas a hablar con los técnicos, porque la reconstrucción se tiene que llevar a cabo, pero él no la lleva personalmente, por lo que con él no vamos a hablar hasta que no se produzca esa comparecencia en la comisión de investigación", ha expresado la víctima de la DANA, tras lo que ha señalado que tan solo recibieron "un correo electrónico invitando a una persona por asociación, por lo que han igualado la representación de las asociaciones a una persona en particular, lo que es un nuevo castigo institucional".

De esta forma, Rosa María ha lamentado que "detrás de 10 meses hay 334 días de dolor", y ha defendido que "era muy fácil salvar aquellas vidas". "Lo que necesitamos ahora es que ese señor desaparezca del Consell y se ponga a disposición judicial", ha declarado en referencia a Mazón, a lo que ha añadido que, además, "otras dos personas más del Consell deberían ser, como mínimo, cesadas para poder empezar un duelo como el resto de duelos, aunque nunca podrá ser igual porque no han muerto de manera natural".

En este punto, presidenta de la asociación Víctimas Mortales de la DANA 29 de octubre, ha denunciado que "el maltrato institucional es permanente", y ha criticado "la sonrisa permanente" que tiene el president de la Generalitat Valenciana. "En todas las fotos que se hace, el más sonriente es él. Que algún asesor le diga que se quite esa sonrisa de la boca, porque es una puñalada para las familias. No tiene ninguna delicadeza", ha manifestado Álvarez, quien ha apostillado que "esto no va de colores políticos, sino de que la persona que estaba al mando y las que él nombró fueron unos incompetentes y unos negligentes y tienen que ponerse a disposición judicial".