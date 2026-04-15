Rosa Álvarez acusa a Mazón de "burlarse" de las víctimas de la DANA pidiendo personarse en la causa: "Lo vemos como un maltrato"

Los detalles La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O ha confesado que les parece "vergonzoso" que Carlos Mazón pida personarse en la causa, preguntándose en calidad de qué quiere hacerlo.

Rosa Álvarez ha reaccionado a la petición de Carlos Mazón de personarse en la causa de la DANA y tener acceso a toda la información. "Es un maltrato y una burla a las víctimas", ha asegurado.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O ha indicado que cree que no hay nadie en este país que "sea tan sinvergüenza" como el expresident de la Comunidad Valenciana.

Un momento que ha aprovechado para criticar que apenas aparezca en Les Corts y que cuando lo hace se le vea "más moreno y con nuevo look". "Se burla de las víctimas", ha indicado.

De esta forma, ha reiterado que les parece "vergonzoso" que quiera personarse en la causa, preguntándose en calidad de qué quiere hacerlo. "El Tribunal Superior de Justicia dijo que no es garante y no puede ser investigado, y él no quiere ir como testigo", ha recordado.

Por tanto, ha señalado que ella cree que lo que quiere hacer con esta petición es "entorpecer".

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