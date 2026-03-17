Romero informa sobre las medidas del Gobierno ante la guerra de Irán: "Parece que serán bastante más quirúrgicas para que al PP le sea difícil decir 'no'"

Este viernes, el Gobierno aprobará un paquete de medidas de "respuesta integral" para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán. El periodista Juanma Romero lo analiza en este vídeo.

El Gobierno aprobará este viernes un paquete de medidas de "respuesta integral" para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Oriente Medio. Este martes, se celebra un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobarán medidas "estructurales y coyunturales" para hacer frente a los efectos del conflicto.

Según informa el periodista Juanma Romero, de 'El Independiente', lo importante, realmente, vendrá este viernes: "Hoy comparecen en Consejo de Ministros tanto el ministro Carlos Cuerpo como la vicepresidenta, Sara Aagesen, pero la 'carta maestra' se la va a reservar el presidente del Gobierno para después, además, de la celebración del Consejo Europeo que tiene lugar este jueves".

De este modo, apunta el periodista que es "muy relevante" que sea un Consejo de Ministros extraordinario que tenga lugar esta misma semana, justo después de ese Consejo Europeo al que quería esperar el presidente del Gobierno y justo antes de su propia comparecencia en el Congreso [que será el 25 de marzo].

En cuanto a las medidas que aprobará el Gobierno, "parece que serán bastante más quirúrgicas para que así el PP tenga muy complicado decir que 'no' y, a la vez, no interferir con medidas que también le piden desde la izquierda, pero que sin embargo podrían tener más dificultad de salir adelante en el Congreso", concluye Romero.

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