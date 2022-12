"Me parece una vergüenza para este país que el expresidente esté paseandose por las televisiones mintiendo sobre la hsitoria de este país. Se debería criticar con dureza lo que dice el señor Aznar. Gobernó una España de espaldas al pueblo y ahora actúa por sus intereses, no se si de nuevo partido o de empresa, al margen de la gente y con falta de repsteo", señala Tania Sánchez, diputada de IU en la Asamblea de Madrid, en referencia a las últimas entrevistas de Aznar con motivo de la presentación de su libro. Alfonso Rojo, que dice no ser muy afín a Aznar, recuerda a Tania Sánchez que Aznar ganó dos elecciones y su partido ha conseguido más de once millones de votos "mientras que el tuyo, IU, ha habido momentos que podría haber ido en un microbus todos juntos, así que hay diferencias de nivel".

Sánchez pide respeto para su organización política. "Por pocos votos que tenga mi organización te pido respeto. Da igual el número de votos , se tiene que respetar". Insiste en que el señor Aznar y sus decisiones han sido consecuencia de la situación actual de España. "Sus decisiones han tenido consecuencias nefastas".