El imperialismo de Trump

Roger Senserrich, sobre la posible intervención de EEUU en Groenlandia: "La UE haría bien en prepararse"

El politólogo ha indicado que no nos podemos fiar de Donald Trump porque "no ve los tratados como algo vinculante", señalando que es importante que la Unión Europea de señales de fortaleza para disuadir a EEUU.

Roger Senserrich, sobre la posible intervención de EEUU en Groenlandia: "La UE debería prepararse para ello"

Roger Senserrich ha analizado las intenciones de Donald Trump con Groenlandia, dejando claro que tenemos que creernos que es una posibilidad que actúe para hacerse con ella.

"La Unión Europea haría bien en prepararse", ha asegurado, explicando que lo que la Administración estadounidense no está demasiado dispuesta a tolerar son los costes militares.

Por tanto, aunque la UE "no puede resistir una invasión masiva" de EEUU, el politólogo ha confesado que cree que puede provocar que tenga algún coste. "Si hubiera batallones en Groenlandia y opusieran algo de resistencia, sería suficiente para disuadir a EEUU", ha asegurado.

Sin embargo, ha advertido que si la UE no da señales de fortaleza reales, "es una posibilidad" que Trump acaba haciéndose con Groenlandia.

Un momento que ha aprovechado para recordar que no podemos fiarnos del presidente de EEUU porque "no ve los tratados como algo vinculante". "Trump ve las relaciones internacionales en un contexto de competencia o vasallaje", ha aclarado.

