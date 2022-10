La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre ha tachado en Al Rojo Vivo las imágenes de los cánticos misóginos en el colegio mayor Elías Ahuja de "escalofriantes".

"Son un grito de caza, de manada", explica la política añadiendo que no es sólo lo que dicen sino "esos alaridos animalescos" que cree que impresionaron a la inmensa mayoría de la sociedad española.

Así, cree que "es preocupante" pensar que es en esta sociedad en la que se han criado estos jóvenes que creen que la forma de relacionarse con las mujeres es el insulto y la amenaza y de esa forma tan antigua de entender el sexo y las relaciones entre hombres y mujeres.

Preguntada por la reacción de algunas de las chicas del colegio mayor acosasdo, que han normalizado estos insultos defendiendo que esos jóvenes son sus amigos, Maestre explica que

"la palabra puta no se utiliza para nada más que no sea insultar a alguien. Es una palabra que enseñamos a los niños que no hay que decir. Se enmarca de una tradición que es absolutamente machista que es la de insultar a las mujeres por su deseo sexual".

Y se pregunta: "yo no sé si cualquier persona que me esté escuchando quiere que a su hija, a su madre, a su mujer o a una amiga se la llame ninfómana o puta. Y estoy 100% segura de que a la inmensa mayoría de las mujeres no nos gusta que nos traten así. Son actitudes que se tienen que condenar. Son comportamientos que no pueden volver a repetirse. No es Irán, es aquí en la España de 2022 donde se considera normal, divertido, insultar a las mujeres".