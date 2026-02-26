García-Margallo señala a Armada como "el elefante blanco" del 23-F: "No tengo ninguna duda"

El exdiputado de UCD ha asegurado en Al Rojo Vivo que tras el golpe de Estado, descubrió que el general "había comparecido con una lista de Gobierno en que estaban incluidos todos los partidos de ámbito nacional".

El exdiputado de UCD José Manuel García-Margallo ha asegurado en Al Rojo Vivo que no tiene "ninguna duda" de que el general Alfonso Armada fue el llamado "elefante blanco" durante el intento de golpe de Estado del 23-F.

"Uno de los mayores ridículos de mi vida es que yo pasé la segunda parte de la noche con Fernando Abril Martorell, compartiendo un transistor", recuerda Margallo, refiriéndose a cómo en pleno asalto al Congreso recibían información sobre los movimientos de los golpistas.

"Fernando Abril, que tenía una información importante, me dice: 'Está Armada que ha venido a saludarnos, a liberarnos'. Y cuando salimos le dábamos toda la mano y le dábamos las gracias por la liberación", narra.

Sin embargo, según el exdiputado, poco después descubrió la verdadera intención de Armada: "Luego me enteré que Armada era el 'elefante blanco' y que había comparecido con una lista de Gobierno en que estaban incluidos todos los partidos de ámbito nacional".

"Fue precisamente la lectura por Tejero de esa lista lo que le dijo algo así como 'yo no he venido aquí para hacer esto'. Y es lo que aborta el golpe de Estado", añade. Margallo añade que, pasados muy pocos días, una persona del Estado Mayor le confirmó detalles del plan de Armada.

"Armada se levantó y dijo: '¿a dónde vas, general?', a lo que contestó: ‘Voy al Congreso a formar Gobierno'. El militar, con buen criterio, le dijo: 'Oye, te prepararemos unas palabras'. Y Armada dijo: 'No tendré nada que decir, porque alguien se levantará y las dirá por mí".

El exdiputado subrayó que desconocía quién debía asumir ese papel, aunque supuso que probablemente sería algún diputado encargado de defender ante la Cámara un supuesto Gobierno de "salvación nacional", integrado fundamentalmente por UCD y PSOE y encabezado por un general.

