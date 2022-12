Después de que miles de personas se echaran a la calle para protestar contra los desahucios, dos personas se hayan suicidado cuando iban a ser desahuciadas y otra permanezca en estado crítico tras intentarlo, representantes del Gobierno y del PSOE negociarán en una reunión de urgencia un acuerdo para la paralización de los desahucios.

"Es fundamental que esto se arregle rápidamente. Pero si estamos en esta situación es, entre otros motivos, porque tanto el PSOE como el PP han impedido encontrar las medidas legales oportunas", ha explicado Manuel Rico. "Nunca es tarde para rectificar y esta reunión es bienvenida, pero espero que no sea un parche", ha puntualizado.

El SUP ya ha anunciado que dará respaldo legal a los policías que se nieguen a ejecutar los desahucios. No obstante, lo que más llama la atención de esa reunión convocada de urgencia es la ausencia en ella de Izquierda Unida o de algún representante de CGPJ.

"Lo que no es comprensible es que entidades que han recibido subvenciones públicas tengan la cara de quitarle el techo a miles de familias", opina García Ferreras. "Es de un cinismo absoluto, pero la solución inmediata está en manos de los legisladores. Si la Constitución se puede modificar en un fin de semana, me parece una broma que no se puedan paralizar los desahucios de forma inmediata", le ha respondido Manuel Rico.