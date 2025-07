Pedro G. Cuartango señala las dos alternativas que tiene Pedro Sánchez: "No hay duda de que tiene una responsabilidad política"

"No hay duda de que Pedro Sánchez tiene una responsabilidad política 'in vigilando' y 'in eligendo', por los nombramientos y por no haber sido capaz de evitar las conductas de sus subordinados", afirma el periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC.

"El daño a su credibilidad es irreparable", señala el periodista, por lo que, para él, Sánchez tiene dos alternativas. Por un lado, la convocatoria de elecciones, sea él como candidato del PSOE u otra persona, y por otro, la cuestión de confianza, que es la opción "idónea" en estos momentos.

"No se puede seguir instalado en el discurso de que estas personas ya no están en el partido y, por tanto, 'yo no tengo ninguna responsabilidad'. Eso es insostenible", defiende el periodista.

Por otro lado, Cuartango quiere "rebelarse" contra una cosa: contra la comparación de los casos de corrupción pasados y presentes: "El discurso de muchos dirigentes del PSOE es que los casos de Púnica, Gürtel o Kitchen eran mucho más graves. Puede ser. No entro en ese análisis. Pero es que uno no puede justificar los males del presente por los males del pasado".

"Puedo incluso conceder que fueron más graves los casos del PP, pero eso no hace aceptable de ningún modo todo lo que estamos viendo estos días [sobre el caso Koldo]", concluye Cuartango. En el vídeo podemos ver completo su análisis.