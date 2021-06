Edu Galán y Darío Adanti, fundadores de la 'Revista Mongolia', han querido recordar de una forma peculiar el momento en que Pedro Sánchez anunció en el Liceu de Barcelona que se concederían los indultos a los presos del procés. ¿Cómo? Haciendo referencia a una de las películas más icónicas y divertidas de la historia del cine: 'La vida de Brian'. Según Galán y Adanti, unos expontáneos pidieron a Sánchez que soltaran a "Roger".

El presidente también ha anunciado recientemente que estamos a punto de dejar las mascarillas en exteriores, lo que ha generado dudas entre los miembros de Mongolia: "¿Nos reconoceremos o nos haremos la picha un lío?". Por ello, han lanzado un tutorial en el que te ayudan a recordar que ya no podrás poner mala cara a los vecinos en el ascensor mientras te enseñan a identificar a algunos de los personajes públicos más notorios y controvertidos de la España de ayer y de hoy.

Y ¿cuáles son las noticias de último momento? Si te has perdido alguna, en 'Mongolia' te las recuerdan: 'Chimo Bayo recomienda mezclar Pfizer con AstraZeneca', 'Felipe VI presentó un justificante de su padre para intentar no ir el día de la firma de los indultos' o 'Los lazos amarillos se reutilizarán la próxima temporada para envolver calçots' son algunos de ellos. Galán y Adanti no dejan de lado su ya habitual sección 'Estamos hartos'.

En esta ocasión: 'especial humor femenino'. "Estamos hartos de que todavía hoy se siga minusvalorando a las mujeres cómicas; de que la programadora de uno de los locales de humor de referencia en la capital diga que las cómicas que hacen demasiado humor feminista y victimista; de que, para arreglarlo, el gerente diga que las cómicas necesitan dos o tres años para estar a la altura de los cómicos que hay en 'La Chocita del Loro'; de que incluso a estos supuestos expertos en comedia se les nuble la cabeza con ideas machistas preconcebidas".

Y se van con un vídeo musical "delicioso y dedicado a una persona muy querible": mal bicho.