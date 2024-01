La sindicalistaAfra Blanco critica las declaraciones que ha pronunciado ante los medios de comunicación Antonio Garamendi , presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), sobre el salario mínimo interprofesional (SMI).

Garamendi ha acusado a Yolanda Díaz de "engañar" por no abordar la reducción de jornada en la mesa del SMI: "Si reducimos la jornada, es otra subida implícita del SMI. Esto es engañar a las empresas", ha afirmado. Ante esto, Blanco sostiene que estas declaraciones son muy "graves".

"Esto no va de engañar a las empresas, esto no va de engañar a ningún empresario decente y honesto de este país, que los hay. Ellos saben perfectamente que es lo que dicta la carta social europea con respecto al SMI y la directiva europea con respecto a los salarios. Saben perfectamente que no se ha alcanzado todavía el 60% del salario medio de este país", afirma Blanco.

"No va de engañar a las empresas, que nadie se equivoque. Va de cumplir con la ley", sostiene la sindicalista. En el video podemos ver al completo su crítica.