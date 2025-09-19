La reflexión de Maestre sobre la DANA: "Lo único que queda por saber para que Mazón salga de la Generalitat es conocer el menú"

El periodista ha señalado en Al Rojo Vivo que conocer el menú de Carlos Mazón en 'El Ventorro' y las consumiciones que tomó "explicaría por qué hasta las 23:00 horas no tomó el mando" el día de la DANA.

Antonio Maestre ha señalado en Al Rojo Vivo que lo único que queda por saber para que Carlos Mazón "tenga que salir de la Generalitat" es conocer el menú y las consumiciones que tomó en 'El Ventorro' el día de la DANA.

"Eso explicaría por qué hasta las 23:00 horas no tomó el mando", ha asegurado, dejando claro que lo único que falta por saber es el detalle que haga "insoportable" su permanencia.

De momento, ha señalado que los hechos que se conocen son que su "no presencia y dejación de funciones" fueron parte responsable de la muerte de las víctimas de la DANA. "Ya es una evidencia. Queda hacerlo tan insoportable como para que no le quede más remedio que salir de allí y no volver nunca más", ha reiterado.

Maestre ha señalado que también el PP debería montar una gestoría para que Mazón "no pueda volver a ser candidato". Un momento que ha aprovechado para reconocer que ya queda poco por decir sobre este asunto, destacando que lo único que faltaría sería saber la verdad sobre lo que ocurrió en la comida que mantuvo el día de la tragedia.