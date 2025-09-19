Aznar y Feijóo alinean sus discursos para cargar contra Sánchez por Gaza: le acusan de usar la política exterior para "esconder su corrupción"

¿Qué han dicho? El expresidente del Gobierno y el actual líder de la oposición unen su retórica en una semana en la que les ha costado mostrar una posición única sobre la guerra en la Franja. "La política exterior no puede atender a intereses personales", sentencia.

La clausura este viernes del campus Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha sido el caldo de cultivo para que José María Aznar y Alberto Núñez Feijóo volvieran a encontrarse en cuanto a sus opiniones sobre Gaza. Eso sí, sin hablar de genocidio. Tras una semana en la que al PP le ha costado mostrar una opinión única sobre la guerra en la Franja, los discursos de ambos líderes se han abrazo con un objetivo común: Pedro Sánchez.

"La política exterior no puede atender a intereses personales", ha sentenciado Feijóo, que junto al expresidente acusan al líder socialista de usar el tema para tapar su propia corrupción . "Estamos gobernados por una ineptocracia corrupta. Para Sánchez, la política exterior es, como mucho, un burladero", ha espetado Aznar.

Dos personas distintas y dos discursos distintos, eso sí, con un fondo común. "Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción y quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad necesita conflictividad y necesita cronificarla", ha insistido Feijóo. Para Aznar, por su parte, lo que menos le importa a Sánchez es contribuir a acabar con un conflicto internacional. "El Gobierno busca enfrentar a los españoles y convertir España en una fuente de desorden para que los ciudadanos se olviden de una corrupción gubernamental que resulta inocultable", ha agregado Aznar.

Tampoco han faltado las alusiones a los altercados del paso domingo en La Vuelta a España. Para el líder de los 'populares', que lleva toda la semana ondeando la misma bandera, Sánchez alentó a la violencia en la competición y luego se felicitó por ello. "No es normal que un presidente llame al boicot", ha vuelto a decir, a la vez que Aznar ha acusado al líder de los socialistas de manipular lo sentimientos de los ciudadanos.

"No o es cuestión de emociones"

"Los sentimientos humanitarios no son monopolio de nadie, nadie tiene derecho a manipular los sentimientos de la gente, la política internacional no es cuestión de emociones". ha añadido.

Todo ello regado con un poco de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vivido una de sus semanas más épicas en cuanto a la negación del genocidio se refiere. Precisamente hoy, Ayuso acudía la Universidad de Alcalá de Henares donde cientos de estudiantes la han increpado por no condenar el genocidio al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina". Todo ello después de que la presidenta madrileña haya vetado las banderas de Palestina en los colegios.

"Vuelve la izquierda del no a la guerra", espetaba este jueves en la Asamblea de Madrid sin inmutarse. Mientras tanto, 65.170 palestinos han perdido la vida en la Franja de Gaza desde que comenzara la ofensiva.