La reflexión de Javier Díaz Giménez sobre la situación del estrecho de Ormuz: "No va a abrir nunca como antes"

El economista ha reconocido en Al Rojo Vivo que a él le preocupa mucho más "el problema de la escasez de alimentos" que el del combustible. "Me parece que los mercados están reaccionando lentos", ha señalado.

Javier Díaz Giménez ha advertido que el estrecho de Ormuz "no va a abrir nunca como antes" de que comenzase la guerra en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

"Será parecido a lo que ocurrió con el transporte aéreo después del 11S", ha señalado, indicando que nunca más se volverá al punto en el que estaba porque los seguros van a ser más altos y el mundo va a buscar alternativas que no son fáciles de encontrar. "Ese punto va a quedar amenazado para siempre", ha añadido.

Uno de los aspectos que le reocupan es la petroquímica. El economista ha recordado que las cosechas no esperan y que, en el hemisferio norte, hay que "nitrogenar y fertilizar ahora" o la cosecha será menor de la esperada.

Una situación que puede provocar que "suban los precios de los alimentos", afectando sobre todo a los países más vulnerables.

"Me parece que los mercados están reaccionando lentos y que cuando lo hagan será más intenso de lo que nos gustaría a todos", ha advertido, dejando claro que a él le preocupa más el problema de la escasez de alimentos que este conflicto pueda provocar, que el del combustible.

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