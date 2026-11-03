Pilar Velasco revela el apoyo de Sánchez a Puente: "Ahora mismo se plantean ser uno de aquí al 29N, el apoyo a Puente es absoluto"

La periodista Pilar Velasco ofrece información detallada en Al Rojo Vivo sobre el actual apoyo del presidente del Gobierno al responsable de la cartera de Transportes tras el trágico accidente de Urda.

Esta tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá en la Diputación Permanente para dar explicaciones sobre el accidente de Urda. Lo hará ante la exigencia de dimisión planteada por la mayoría de las fuerzas políticas, a excepción de ERC y Bildu.

"Va a ser la comparecencia más dura de Puente", afirma la periodista Pilar Velasco, señalando que sus socios van a presionar mucho "en contra de la versión primera que dio el ministro, una versión en la que, como vemos en el Consejo de Ministros, ya ha rebajado el tono y ya no le parece inverosímil la actuación de un trabajador al que se le señaló como presunto culpable, aunque no lo dijera con estos términos".

Por tanto, asegura que los que van a hacer los socios es "cuestionar lo evidente, que es un fallo concatenado en los sistemas de seguridad".

En cuanto a la pregunta de si el presidente del Gobierno no se plantea, después de esa comparecencia de este martes, 3 de noviembre, una salida de Óscar Puente, Velasco responde de forma clara: "Ministro y presidencia del Gobierno, ahora mismo se plantean ser uno de aquí a las elecciones del 29 de noviembre. Ahora mismo el apoyo es absoluto a Óscar Puente".

"Es en quien confía porque tiene el conocimiento del Ministerio para llevar a cabo e implantar las medidas que se han anunciado hoy y quien, como no es culpable directo o indirecto del accidente, cree que sería injusto que se retirase, informa y concluye Velasco", informa y concluye Velasco.

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