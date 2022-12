Antonio Maestre se ha mostrado muy crítico ante la posibilidad de una modificación del delito de malversación. Lo cierto es que Pedro Sánchez ya anunció que está dispuesto a aceptar una enmienda de ERC para modificarlo.

Unas declaraciones que se suman a las realizadas por Pilar Alegría, que ha dejado claro que no aprobarán nada "que suponga un beneficio para los corruptos".

Un cambio que Maestre cree que se debe a que el Gobierno tiene como estrategia la "pacificación en Cataluña y la consolidación de la mayoría parlamentaria". Un objetivo que cree que no puede justificar cualquier medida.

"Que se pueda modificar el delito de malversación argumentando que no es lo mismo robar en beneficio propio que desviar fondos públicos para otra causa que sea diferente a la que en un principio estaba consolidado es inaceptable", ha asegurado.

De esta forma, cree que no existe ninguna manera que justifique "en términos progresistas" que se diga que el dinero público "no es lo mismo desviarlo para tus cometidos políticos que para tu bolsillo. No encuentro una manera de defenderlo", ha zanjado.