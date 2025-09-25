En Al Rojo Vivo
La reflexión de Ángeles Caballero sobre Feijóo por sus palabras a Sánchez: "Me parece pretencioso que hable de disparate"
La periodista, en respuesta al líder de la oposición, afirma que la situación "es grave" pero se pregunta si todo lo que dice "no apunta a lo que tiene en el PP de Madrid con Ayuso".
Ángeles Caballero ha estado en Al Rojo Vivo para hablar, entre otras cosas, de las palabras de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez por los casos que afectan a Begoña Gómez, su mujer, y a su hermano David Sánchez. La periodista, en su exposición, ha sido muy clara con el líder del PP y de la oposición.
"Hay una pieza interesante en la web de laSexta con esas palabras de Feijóo, viendo a quién nos podemos dirigir si se le daba la vuelta. Si todo lo que dice no apunta a lo que tiene en el PP de Madrid con Ayuso", empieza Caballero.
Y prosigue: "Puede hablar de disparate, eso desde luego. La situación es grave, sobre todo en el caso del hermano de Sánchez. Pero que él considere qué es un disparate o qué no me parece pretencioso".
Todo, tras las palabras de Feijóo en las que afirmó que es "un disparate" la situación de Sánchez llegando incluso a afirmar que si un diputado "tiene a su mujer y a su hermano en un juzgado ha de dejar el acta, sea del partido que sea".
Palabras que ya han tenido respuesta de Sánchez: "Le recuerdo a Feijóo que en democracia quien decide y elige quién es diputado o presidente es la gente con su voto, no él con sus insultos".