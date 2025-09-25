Monrosi critica la actitud del Gobierno ante el fallo de las pulseras antimaltrato: "Hemos escuchado a la ministra mentir"

El periodista, en Al Rojo Vivo, recuerda lo que pasó con Irene Montero cuando estaba al frente de Igualdad por la ley del solo sí es sí. "En el PSOE pensaron que debería haber dimitido", cuenta.

José Enrique Monrosi ha estado en Al Rojo Vivo para tratar el asunto del fallo de las pulseras antimaltrato. El periodista de 'elDiario.es', en sus palabras, ha sido muy claro en una exposición en la que apunta al Ministerio de Igualdad y a Ana Redondo.

"Creo que no se pueden usar parámetros tan dispares para pedir responsabilidades a dirigentes políticos según al partido al que pertenezcan. Se formó aquí un gran revuelo por las consecuencias jurídicas y penales por la aplicación del solo sí es sí por parte del anterior equipo de Igualdad, que ocupaba Irene Montero, de Podemos. El PSOE pensó que debería haber dimitido", comienza.

En ese sentido, afirma que "gran parte de las cosas" que están pasando desde que Ana Redondo es la titular de igualdad "son un despropósito": "Se han tenido que producir ya dimisiones por presuntos tratos de favor en empresas personales de su equipo, que se beneficiaron por ejemplo de la distribución de los puntos violeta".

Luego, las pulseras antimaltrato: "Esto pasa cuando todo se comunica mal y se dice que no ha habido ningún error. Hemos escuchado a la ministra de Igualdad mentir. Que todo era un bulo y una campaña de la prensa y del PP. Ahora sabemos que sí han fallado cosas".