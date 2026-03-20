La reacción de Gonzalo Bernardos al plan anticrisis del Gobierno: "Nos están tomando el pelo. Vergonzoso"

El economista Gonzalo Bernardos ha defendido en Al Rojo Vivo que las medidas anticrisis deben centrarse en ayudas directas: "Lo que hay que hacer es ayudar a las familias, dándoles subvenciones y bajándoles las retenciones en el IRPF, para que decidan en qué gastar".

El economista Gonzalo Bernardos analiza en Al Rojo Vivo las nuevas medidas anticrisis anunciadas por Pedro Sánchez, que, según el Gobierno, beneficiarán a "20 millones de hogares" y a "tres millones de empresas". Entre ellas figuran la rebaja del IVA de la energía al 10%, la prórroga del bono social eléctrico y una bonificación del 80% en peajes eléctricos para industrias especialmente afectadas por el shock energético.

Sin embargo, su valoración fue muy crítica desde el inicio: "Estoy indignado, nos toman el pelo".

Dirigiéndose al ministro Pablo Bustinduy, cuestiona el impacto real de la bajada de impuestos: "Hay un concepto que se llama elasticidad de la demanda. Eso significa que cuando bajan los impuestos, una parte del beneficio se la queda el consumidor, pero otra se la queda el productor". Y añade: "Vaya y mire qué pasó con el IVA de los alimentos y lo que ganaron los supermercados. Mire lo que pasó con el IVA de los carburantes y lo que ganaron las gasolineras y las petroleras".

En esa línea, critica la confianza del Gobierno en los organismos reguladores: "Me parece absolutamente vergonzoso que nos digan que ahora no se van a aprovechar porque está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Una comisión absolutamente incompetente, que mira para otro lado y ha sido incapaz de fomentar la competencia en el mercado de la gasolina y el gasóleo".

Bernardos también vincula esta situación al contexto internacional: "Cuando estalla la guerra entre Estados Unidos e Israel, el país de Europa donde más suben la gasolina y el gasóleo es España".

Como alternativa, defiende medidas directas: "Lo que hay que hacer es ayudar directamente a las familias, dándoles subvenciones y bajándoles las retenciones en el IRPF, para que ellas decidan en qué gastar".

Por último, advirte sobre las consecuencias de intervenir en el mercado del alquiler: "Si la inflación es del 8% y el propietario solo puede subir un 5%, pierde un 3%. Si eso se prolonga, lo que va a pasar es lo que ya ha sucedido en Barcelona: muchos propietarios venden, se reduce la oferta y las personas con menos ingresos se ven obligadas a comprar o a irse a otro lugar".

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