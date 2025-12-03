La reacción de Ferreras tras conocer lo que dice Ribera Salud sobre las listas de espera en Madrid: "Brutal y obsceno"

El director de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona en este vídeo a la información publicada por El País sobre el grupo privado Ribera Salud: unas grabaciones revelan que pedían alargar las listas de espera para ganar más dinero.

Alargar listas de espera para así ganar más dinero. Esa fue la instrucción que dio el CEO de Ribera, la empresa privada que gestiona el hospital público de Torrejón (Comunidad de Madrid) durante una reunión con mandos del grupo y del centro el pasado 25 de septiembre, según ha desvelado El País.

Este medio ha publicado la grabación de esa reunión, en la que el directivo, Pablo Gallart, pidió hacer ajustes para alcanzar un beneficio de "cuatro o cinco millones". Tras conocer al detalle esta información, que podemos escuchar en este mismo vídeo, la reacción de Antonio García Ferreras, presentador y director de Al Rojo Vivo, ha sido más que contundente:

"Lo que es demoledor, brutal y obsceno es escuchar a este consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, decir que hay que 'aumentar las listas de espera', 'rechacen los pacientes'. Solo le ha faltado decir que se jodan, porque vamos a ganar más pasta". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

