La reacción de Ábalos cuando le increpan en la calle al grito de "putero"

El contexto El exministro de Transportes estaba andando por la calle mientras la prensa le preguntaba por las últimas declaraciones de Víctor de Aldama, cuando ha sido increpado por un ciudadano.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido increpado por la calle al grito de "putero". Un momento que ha sido captado por las cámaras de 'Antena3', que estaban con él para preguntarle por las últimas declaraciones de Víctor de Aldama.

Al escuchar cómo un ciudadano le llamaba "putero", el que fuera secretario de Organización del PSOE, que estaba cruzando un paso de peatones, se ha detenido para girarse y mirar de manera desafiante hacia el lugar del que provenía dicho grito. Una mirada que ha mantenido durante unos segundos mientras le daba una calada a su cigarro.

Un tenso momento en el que se ha limitado a fumar, sin decir ninguna palabra.

A quien sí ha respondido es a la periodista que le estaba preguntando por las declaraciones de Aldama en la que asegura que entregó 20.000 euros en metálico a José Luis Ábalos para comprar un local en Valencia.

El exministro ha negado de manera rotunda esta afirmación, acusando a los medios de "no estar al día". "Ya está bien de hacer el ridículo", ha destacado. Más tarde, cuando volvía a ser preguntado por este asunto, se ha mostrado indignado, cargando contra la periodista. "Qué pena me dais, qué patético", ha señalado´.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.