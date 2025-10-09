Raquel Martí advierte de la urgencia de entregar la ayuda humanitaria en Gaza: "Son carne de cañón para las enfermedades"

La directora ejecutiva del comité español de UNRWA ha detallado la complejidad de los casos de desnutrición que hay en el enclave palestino ya que no solo es la entrega de alimentos, sino que "tienen que tomar alimentos nutricionales específicos para la situación en la que están".

La directora ejecutiva del comité español de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Raquel Martí, ha asegurado en Al Rojo Vivo que están listos para "en tres horas estar con nuestros camiones entrando en Gaza".

"Tenemos ayuda humanitaria suficiente para alimentar la totalidad de la población durante tres meses. Lo único que necesitamos es la vía libre para que podamos poner en marcha nuestros camiones. Tenemos 12.000 empelados dentro de la Franja de Gaza dispuestos a poner todo lo que haga falta para que se pueda distribuir lo más rápido posible", ha comentado con Antonio García Ferreras.

Además, ha recordado el informe que han publicado este jueves, a través de la revista científica 'The Lancet' en el que han concluido que "54.000 niños padecen desnutrición extrema y si no les atendemos urgentemente están en riesgo de morir". "Es absolutamente necesario que el Ejército israelí permita a las agencias de Naciones Unidas poder entrar en Gaza", ha añadido.

Martí ha destacado que no solo es entregar los alimentos, ya que "tienen que tomar alimentos nutricionales específicos para la situación en la que están". "Ahora mismo son carne de cañón para las enfermedades. Muchos de ellos no solamente están desnutridos, sino que también enfermos. Requieren tratamientos específicos en hospitales. Y, lamentablemente, habrá muchísimos que sea ya irreversible su situación, pero estamos a tiempo de salvar muchísimas vidas. También hay miles de mujeres embarazadas desnutridas, miles de ancianos que llevan meses sin recibir sus tratamientos... es necesario que nos dejen entrar ya", ha concluido.

