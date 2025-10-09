El demoledor informe sobre la desnutrición en Gaza: más de 54.600 niños menores de cinco años necesitan atención urgente

Los detalles Según las conclusiones de un estudio de la revista científica 'The Lancet', los picos de desnutrición infantil en la Franja coinciden con los periodos en los que Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria.

Un nuevo informe científico ha vuelto a señalar la desnutrición severa que existe en la Franja de Gaza. Según el estudio publicado este jueves por la revista 'The Lancet', más de 54.600 niños menores de cinco años necesitan atención médica urgente debido a la falta de alimento, agua o medicamentos en el enclave palestino. De ellos, alertan que más de 12.800 están en estado "muy grave".

La investigación, dirigida por expertos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés), es fruto del examen de datos médicos de 219.783 niños y niñas de entre 6 y 59 meses (casi 5 años) localizados en varias zonas de la Franja.

Se considera que un niño sufre desnutrición aguda cuando está demasiado delgado para su estatura, ya que este dato indica que ha sufrido una pérdida de peso rápida y una grave de aporte nutricional y energético y para evaluar la posible falta de alimentos han medido la circunferencia del brazo superior del niño con una cinta calibrada en 16 centros de salud en funcionamiento en la Franja y en 78 puntos médicos en refugios y campamentos.

Y, en su análisis, han evidenciado que los picos de desnutrición infantil en la Franja en el último año y medio (de enero de 2024 a agosto de 2025) coinciden con los periodos en los que Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria.

Según han detallado, la prevalencia de la desnutrición severa en enero de 2024 era del 4,7 %, y aumentó hasta el 8,9 % en julio de 2024. A finales de 2024 se produjeron graves restricciones en la entrada de ayuda humanitaria. Al mes siguiente, en enero de 2025, la desnutrición aguda entre menores de 5 años era ya del 14,3 %.

A principios de este año, el alto el fuego de seis semanas entre Hamás e Israel permitió que aumentara la ayuda que entraba en la Franja, y la malnutrición severa se redujo en un 5,5 % en marzo de 2025. A ese alto el fuego le siguió un bloqueo extremo, de 11 semanas (hasta finales del pasado mayo). Las últimas mediciones, realizadas a mediados de agosto de 2025, revelaron que el 15,8 % de los niños examinados presentaban desnutrición severa, y el 3,7 % estaban en estado grave, los peores datos del estudio.

Extrapolando los datos a la población total estimada de la Franja de Gaza, esto equivale a más de 54.600 niños de entre 6 y 59 meses que necesitan atención médica urgente por esta causa. Las tendencias fueron más extremas en algunas zonas; por ejemplo, en Rafah se produjo un aumento de la desnutrición del 7,1 % en abril de 2024 al 31,5 % en enero de 2025. En Ciudad de Gaza, la prevalencia se multiplicó por seis, pasando del 5,4 % en marzo de 2025 al 28,8 % a mediados de agosto de 2025.

"Las pruebas anteriores a octubre de 2023 indicaban que los niños de familias refugiadas palestinas en la Franja de Gaza padecían inseguridad alimentaria y tenían una dieta poco variada. Sin embargo, solo presentaban un ligero déficit de peso", ha señalado Masako Horino, epidemióloga nutricional de la UNRWA y autora principal del estudio.

"Tras dos años de guerra y severas restricciones en la ayuda humanitaria, decenas de miles de niños en edad preescolar de la Franja sufren una malnutrición aguda, que se puede evitar, y están en riesgo de morir por esta causa", añade en un comunicado de The Lancet.

